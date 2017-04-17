Canali осень-зима 2017

Мужская коллекция Canali сезона осень-зима 2017 посвящена неявному искусному мастерству, мягкому дизайну, контрастирующему с элегантными силуэтами.

Верхняя одежда временами слишком большого объема, черпая вдохновение в 1960-х, в то время как костюмы следуют естественным контурам тела, избегая излишеств в пользу простой и лаконичной эстетики.

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Canali FW17

Canali FW17

В центре внимания ткани: кашемир используется в коллекции в престижных «двойных» сконструированных вещах и в роскошных смесовых тканях из шерсти, шелка, меха викуньи и шиншиллы. Многие ткани обладают характерной структурой — от микро-букле до ультрамягкого велюра из шерсти молодой альпаки и роскошных отделок как, например, соболиный эффект на чисто кашемировой полевой куртке.

Такие типичные для мужской одежды мотивы как гленчек, полоска, «ёлочка» и «птичий глаз» иногда накладываются друг на друга или сдвигаются, излучая классическое, но при этом современное ощущение. Жаккардовые ткани и другие сложные переплетения создают оптические узоры и динамичные сочетания сочных насыщенных оттенков в палитре, которая плавно перетекает от великолепных багряных, натуральных коричневых оттенков к градации серого, которая варьируется от белого к черному.

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