Капсульная коллекция кроссовок Celebrity от JOG DOG

Для всех поклонников астрологии и альбомов Дэвида Боуи итальянский бренд JOG DOG представляет коллекцию Celebrity весна-лето 2017.

В лимитированной линии Celebrity виртуозно обыгран феномен sport chic: кроссовки на массивной рифленой подошве из лакированной натуральной кожи, напоминающей осколки льда, а дизайн кроссовок вдохновлен футуристическими архитектурными формами и геометрией спортивных болидов.

Смелые визуальные эффекты и богатая цветовая гамма — от металлика оттенка пыльной розы и небесно-голубого до кислотно-желтого неона и строгого монохрома — превращают сникеры JOG DOG в подлинный арт-объект в гардеробе каждой it-girl.

Среди поклонниц бренда — самые яркие звезды модного небосклона: вместе с JOG DOG Даша Малыгина покоряет танцполы, Наталья Османн исследует планету, Вирджиния Галатери (Vogue Italia) диктует модную повестку, а Поппи Делевинь блистает на мировых подиумах.

Тэги: Jog Dog, весна-лето 2017, женские кроссовки, капсульная коллекция