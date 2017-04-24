Разгуляев Благонравова представил коллекцию обуви осень-зима 2017-18

Коллекция включает слипперы и домашнюю обувь – тапочки. Теперь их можно носить как дома, так и на улице – таков тренд уже нескольких сезонов подряд.

Все изделия выполнены вручную из мягких и уютных материалов: натуральный мех на подкладке, бархат, замша и кожа. Цветовая палитра представлена в ярких и более спокойных тонах, выдержанных в гамме «Ноктюрн».

Тапочки и слипперы декорированы объемными бантами и цветочной вышивкой. В предстоящем сезоне они становятся все более универсальными и элегантными, проникают в вечерний гардероб. Обувь Разгуляев Благонравова можно носить днем и на вечерних мероприятиях: благородные материалы подчёркивают статус, а отсутствие каблука дает возможность оставаться в комфорте, не поступаясь стилем.

Презентация новой коллекции состоялась на международной выставке в Париже «Premier Classe» (выставка-продажа модных аксессуаров, эксклюзивное значимое событие в европейском мире моды среди профессионалов от-кутюр). Бренд RxB (www.home-shoes.ru) представлен на парижской выставке второй сезон подряд.

В продаже коллекция будет доступна уже в середине апреля. Приобрести понравившиеся модели можно в шоу-руме бренда в Санкт-Петербурге по адресу Невский проспект 60, в музеях Фаберже, Государственном Эрмитаже, Русском музее и Третьяковской галерее, в Bosco Family и Универмаге «Цветной», а также в мультибрендовых магазинах www.luxurybedding.ru, www.postelbutik.ru, www.names.ru, www.aizel.ru.

Полный список адресов мест продажи доступен на сайте www.home-shoes.ru.



Тэги: Разгуляев Благонравова, домашняя обувь, осень-зима 2017/18