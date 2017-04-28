В бургерной #FARШ (Москва) появилось меню стейков

В бургерной #FARШ ресторанного холдинга Аркадия Новикова появилось меню альтернативных стейков из говядины Black Angus. Гостям предлагают попробовать стейк «Топ Блейд», который готовят из отруба Блейд (Blade) – это мякоть, снятая с лопаточной кости, «Дэнвер Стейк» — кусок мясной мякоти из центральной части шеи, который получается особенно сочными за счет высокой мраморности, а также стейк «Ванкувер Тендер» и «Нью Йорк». Все стейки подаются с порцией картофельных слайсов и стоят 480 рублей. Вес каждого стейка составляет около 90 грамм.

Кроме самих стейков в новом меню бургерной появились пикантные колбаски с картофельными слайсами и ребрышки Black Angus в соусе BBQ или остром соусе.

Специальное стейк-меню действует только в бургерной #FARШ на Фрунзенской (Комсомольский пр, 24,стр 1). Блюда из нового меню можно попробовать каждый день с 18:00 до 00:00.

Адрес: Москва, Комсомольский пр-т, 24, стр.1

Телефон: +7 (495) 937-88-48

www.farshburger.ru

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