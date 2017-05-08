Стильная мужская обувь Alberto Guardiani

Визитная карточка мужской коллекции Alberto Guardiani весна-лето 2017 — оригинальный дизайн подошвы. Подошва с камуфляжным принтом или с контрастными вставками из резины — выбор за вами.

Оригинальный дизайн подошвы всегда был отличительной чертой коллекций итальянского дома. Новый сезон не стал исключением: на этот раз стилистические преображения затронули модели Algreen и Royalto, впервые появившиеся в коллекции. Нестандартная подошва становится ярким акцентом в минималистичном дизайне моделей.

Контрастные резиновые вставки прекрасно дополняют мокасины коньячного цвета и темно-синие дерби Royalto, а ультрамодный камуфляжный принт украшает подошву модели Algreen, превращая эти двухцветные слипоны с крупной декоративной прострочкой в must-have сезона.

Тэги: Alberto Guardiani, весна-лето 2017, мужская обувь