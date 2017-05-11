Дизайнер Анастасия Верещагина представила коллекцию в стиле Голливуда

В начале мая 2017 года в самом центре Москвы, в ресторане «Медь», царила атмосфера Голливуда 30-х годов, а все потому, что модельер Анастасия Верещагина совместно с ювелирным брендом Максима Демидова представляли свою новую ретро-коллекцию «Игра времен» и одноименный фотопроект.

Новая ретро-коллекция пронизана духом Золотого века Голливуда. «Для меня образ старого Голливуда — это вечерние платья из струящихся тканей, классические твидовые костюмы, ткани с богатым орнаментом, в который вплетен или саму материю, или выполнен в качестве ручной вышивки«, — рассказывает Анастасия.

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Коллекция Анастасии Верещагиной

Коллекция Анастасии Верещагиной

Коллекция «Игра времен» была не единственным событием, привлекшим внимание гостей в этот вечер.

Фотопроект, созданный Анастасией Верещагиной совместно с известным фотографом Александром Першиным, также не оставил никого равнодушным. Известные актрисы Екатерина Волкова, Анна Чурина, Валерия Шкирандо, Мария Берсенева, Анжелика Пашкова, Мария Гузеева, Виктория Богатырева, Светлана Макарова и Екатерина Вуличенко примерили яркие образы эпохи 30-х годов и предстали в объективе фотографа совсем иначе, чем мы привыкли их видеть. Так, Анна Чурина воплотила образ эталона красоты 30-х годов Марлен Дитрих, а Мария Берсенева примерила строгий черный костюм и широкополую шляпу, которые были на пике популярности в Голливуде в ту эпоху.

Поддерживали атмосферу и поднимали настроение гостям, исполняя каверы на известные композиции, финалистки шоу «Голос» Алина Перова и Анжелика Фролова.

Официальными спонсорами мероприятия выступили ТРИКИТА interteinment, «Мерседес-Бенц» Измайлово», Экобионатура, аромамаркетинг «Третье чувство», Лия ГУРЕЕВА, школа художественного грима «Эстель Шайн» и модельное агентство «Грация».

Тэги: Анастасия Верещагина, показ коллекции, ретро-стиль, фотопроект