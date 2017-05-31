SOKOLOV: круизная коллекция украшений и часов 2017

Долгожданное лето ювелирный бренд SOKOLOV встретил в компании очаровательных актрис Аглаи Тарасовой, Ольги Кузьминой и обаятельного ведущего Первого канала Тимура Соловьёва, которые вместе представили летние капсульные коллекции украшений и часов.

Традиционно дизайнеры SOKOLOV представили сразу несколько линий на любой вкус – яркие молодёжные модели из серебра, золотые украшения с драгоценными вставками для особых случаев. Часовые мастера SOKOLOV в этом сезоне продемонстрировали третью волну обновления ассортимента, представив 4 коллекции с новыми для бренда формами корпусов в золотом и серебряном исполнении. Приобрести все изделия, вошедшие в Сruise Book 2017, можно с 1 июня в магазинах-партнёрах SOKOLOV.

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SOKOLOV Cruise Book

SOKOLOV Cruise Book

SOKOLOV Cruise Book

Миниатюрные серьги и наборные кольца из матового серебра украшены изящными бутонами луговых цветов, покрытых родием или позолотой. Модели этой линии легко сочетать между собой, создавая различные сеты украшений на каждый день.

Рецепт отличного настроения прост. Фуксия, лазурный, бирюзовый, янтарный, изумрудный – комбинируйте сочные цвета украшений с кристаллами Swarovski, чтобы обыграть самые яркие летние наряды.

Эффектно оттенить бронзовый загар поможет линия украшений с необычным сочетанием красного золота, коньячных бриллиантов и сапфиров, подчёркнутых чёрным родием.

Вдохновение дизайнеров мотивами фауны тропиков было перенесено на незабываемые золотые броши с полудрагоценными вставками и ювелирными камнями, передающими всю яркость природной окраски насекомых.

В линии женских ювелирных часов SOKOLOV этим летом появились новые формы корпусов, исполненные в золоте 585 пробы. Каждая коллекция расширена различными дизайнами циферблата, богатыми цветовыми решениями и тремя видами оформления золотого корпуса – без вставок, а также с фианитами или бриллиантами.

Мужские коллекции ювелирных часов SOKOLOV вновь пополнились новинками – первыми моделями в прямоугольных корпусах. Мужские часы из серебра 925 пробы Drive в массивном корпусе эргономичной формы объединили в себе элегантность и мужественность. Динамика циферблата и ход часового механизма рождают импульс, заряжающий обладателя на результат. Оцените совершенство часов SOKOLOV с указателем фазы Луны: идеальные пропорции строгого лаконичного корпуса из золота 585 пробы и точно выверенные элементы циферблата соединились в коллекции мужских часов Credo.