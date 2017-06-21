CORNELIANI весна-лето 2018

17 июня в рамках мужской Недели моды в Милане состоялась презентация весенне-летней коллекции Corneliani 2018. Презентация прошла в шоу-руме модного дома. Основная концепция новой коллекции — «Костюм как страсть», делающая акцент на мужских увлечениях и соответствующем им гардеробе. Пять пиджаков Corneliani с отстегивающейся нагрудной деталью, пять страстных увлечений: ретро-автомобили, мотоциклы, гольф, парусный спорт и верховая езда. Мужчина выбирает ткань и отличительную эмблему в соответствии со своей страстью, а Corneliani всегда привносит в образ элегантность и функциональность. Во время презентации были представлены пять инсталляций, посвященных хобби, и состоялся премьерный показ видео режиссера Винсана Лакрока и арт-директор Кристелла Шену, раскрывающего идею.

Повсеместные изменения и быстрый темп, столь характерные для нашего времени, накладывают свой отпечаток и на стиль. Признаки прошлого стираются на глазах, новые правила еще не установлены, и каждый ищет подтверждение своей личной неповторимости. Мода отвечает на этот вызов своими предложениями, адаптируется к новому географическому и экзистенциальному кочевничеству, идет навстречу нашим потребностям с элегантностью и вместе с тем большой легкостью.

Приверженность стилю Corneliani напоминает членство в элитарном клубе, доступное избранным. В центре внимания — идея непостоянства и движения. Именно она становится точкой отсчета для создания новой универсальной коллекции бренда, сочетающей стиль большого города и гардероб для проведения досуга. Представим себе историю путешествия из города в пустыню, разделенную на три части и написанную языком, вдохновленным живописью импрессионистов.

Цветовая палитра сезона — сдержанные холодные оттенки: чернильный фиолетовый, берлинская лазурь в сочетании с типичной для мужского гардероба серой гаммой, приглушенный оливковый в аксессуарах и трикотаже. Исполнение: Детали из фриза и графичные линии присутствуют на моделях, выполненных из традиционно роскошных натуральных тканей.

Дизайнеры советуют сочетать изделия синих оттенков с теплыми серыми и коричневыми, а также с моделями в клетку и полоску. Резкие контрасты, такие как бежевый и черный, делают элегантный образ более спортивным и непринужденным. Акцент идет на детали: необычные застежки-молнии, нейлон с принтами, напоминающими драпировочные ткани, и мембранный хлопок, функциональный и приятный на ощупь.

В основе летней коллекции — мягкий силуэт и натуральные ткани. На этот период Corneliani предлагает жженые терракотовые оттенки вместе с чистым белым и естественными тонами пустыни. Охра и морская волна — как дополнительные освежающие всю коллекцию цвета.

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