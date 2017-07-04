Эксклюзивная услуга пошива на заказ от Ferutdin Zakirov

Ferutdin Zakirov представляет эксклюзивную услугу пошива одежды на заказ. Данная услуга — прекрасная возможность продемонстрировать свой неповторимый стиль и индивидуальность. Пошив производится на севере Италии в известном неаполитанском ателье Sabino в короткие сроки: от 30 до 40 дней. Основатель ателье — Микеле Сабино лично присутствует на примерках. Аккуратность и пристальное внимание к деталям как главные постулаты итальянского ателье.

«С телом они работают идеально, как скульпторы, и за три примерки сажают пиджак даже на самые сложные фигуры», — комментирует основатель бренда Ферутдин Закиров.

Кроме того, бренд Ferutdin Zakirov предоставляет изготовление bespoke-обуви у римского мастера Антонио Меркурио в мастерской Stivaleria Mercurio, клиенты которого готовы ждать идеальной пары обуви месяцами, так как знают, что Антони строго контролирует качество производства и детально продумывает каждую модель.

«У Меркурио маниакальный подход к качеству обуви. Он — часть культуры, которая исчезает у нас на глазах, и я рад, что имею возможность рассказать о ней ценителям», — добавляет Ферутдин Закиров.

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