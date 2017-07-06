Новая линия обуви для девочек от Deichmann

Бренд обуви и аксессуаров Deichmann представляет «сладкую» линейку обуви для маленьких модниц с говорящим названием Cupcake Couture, соединившую в себе легкость сахарной ваты, цветовую палитру весеннего разнотравья и удобство, не имеющее себе равных. Летняя коллекция Cupcake Couture будет представлена во всех 19 российских магазинах марки.

Следуя своему названию, линия Cupcake Couture рождает маленькую вселенную, расцвеченную всеми цветами радуги и потому напоминающую магазин сладостей: словно конфетки, модели Cupcake Couture выполнены в ярких девичьих цветах, в том числе сиреневом и мятном, и словно торты украшены металлическими деталями и аппликациями в форме сердечек и цветочков.

Коллекция отличается разнообразием как спортивной обуви – от модных кед и слипонов до высоких кроссовок на липучке, так и классической. Легкие ботиночки с принтом мильфлер будут соревноваться за девичье сердце с изящными балетками с ремешком на щиколотке и сандалиями на небольшой и удобной платформе.

www.deichmann.com/ru

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