«Out Of The Office» — коллекция UTERQÜE сезона осень-зима 2017

Осенне-зимняя коллекция Uterqüe «Из офиса»

Рабочий день: с 9 утра до 5 вечера. Вас ждет деловая встреча, презентация, или вам предстоит провести день в офисе за компьютером? Свободное время: с 5 до 11 вечера. Хотите расслабиться с коллегами и друзьями после работы, побывать на открытии выставки, поужинать в приятном месте? Создавая новую осенне-зимнюю коллекцию 2017, бренд Uterqüe ориентировался на современную женщину, которую отличает яркость и изысканность как в офисе, так и за его пределами. Была создана целая серия модных образов и аксессуаров для тех, кто стремится гармонично сочетать работу и личную жизнь. Их отличительные черты — женственность, вдохновение и художественный вкус. Новая эстетика осенне-зимней коллекции Uterqüe включает три направления: игру цвета из произведений художницы Сони Делоне, богемность легендарного нью-йоркского отеля «Челси» и гламурный декаданс женщины-вамп.

Осенне-зимняя коллекция Uterqüe предлагает вам примерить на себя три непохожих сценария и перенестись в три совершенно разные эпохи. Парижский авангард Сони Делоне, мятежный дух богемного Нью-Йорка семидесятых и революционный панк, наводнивший 80-е гг. готикой и викторианскими фасонами. Что между ними общего? Высокий творческий потенциал и яркие художественные проявления, ознаменовавшие собой целую эпоху.

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Uterque

Uterque Out of the Office

Графика является ключевым элементом линии одежды и аксессуаров, посвященной французской художнице и дизайнеру с украинскими корнями, которая прославилась в начале XX века. В своих абстрактных картинах и инсталляциях Соня Делоне стремилась представить движение, используя цвет для формирования пространства и форм. Бренд Uterqüe создал простые модели из легких тканей — в том числе в спортивном и повседневном стиле, — приобретающие объем и динамичность за счет оригинальных принтов. Цветовая палитра представлена холодными тонами с преобладанием оттенков синего и легким вкраплением розового и желтого цветов, контрастирующих с темно-серым и черным. В аксессуарах прослеживается простота форм, компактность и красочность. Они выполнены с использованием ацетата, смолы и шелковых тканей с бархатистой текстурой.

Следующий сценарий переносит нас в Нью-Йорк середины 70-х, в легендарный отель «Челси». Этот отель не отличается ни современным стилем, ни роскошью, ни особой привлекательностью, однако это самая настоящая нью-йоркская легенда, ставшая культурным и художественным центром для американской богемы. Патти Смит, Боб Дилан, Энди Уорхол, Сид Вишес, Роберт Мэпплторп — вот лишь некоторые из знаменитых постояльцев символичного отеля, прославившие его в своих стихах, песнях и фотографиях. Историческая нью-йоркская гостиница с мятежным духом вдохновила создателей коллекции на использование заклепок, цветочных принтов и украшений с цепями. Модели в стиле «рустик», балансирующие на грани небрежности, свойственной стилю «гранж», формируют актуальную тенденцию зимнего сезона. Твидовые пальто в стиле «милитари», рубашки из тонкой вуали с отделкой жаккардовым кружевом, облегающие брюки со средней посадкой, бомберы объемного кроя и двусторонние байкерские куртки — все это выдержано в благородной цветовой гамме, где преобладают бордовый, шоколадный и хаки в сочетании с оранжево-красным, охристым и экрю.

Готический стиль, викторианская элегантность и гламурный декаданс женщины-вамп составляют основу третьей части коллекции. Классические пальто из бархата, кружевные рубашки, модели объемного кроя из крепдешина, плиссированные юбки и рисунок в шотландскую клетку идеально сочетаются в этой коллекции. Декоративная отделка стразами и стеклярусом, а также элегантные велюровые брючные костюмы вносят элемент готики и ощущение праздника, которые будут уместны как в офисе, так и на роскошной вечеринке. Цветовая гамма выдержана в серых, черно-гранатовых и темно-синих тонах с легким вкраплением пудровых и нежно-голубых оттенков. Аксессуары призваны довести модные образы до совершенства: чокеры с жемчужинами и цветами из смолы; очки, таинственно скрывающие глаза за украшенными принтом стеклами; платки с цветочными принтами и эзотерическими мотивами, а также длинные серьги с кристаллами и полудрагоценными камнями.

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Тэги: Uterque, женская коллекция, осень-зима 2017/18, офисная мода