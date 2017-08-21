В ТДК «Смоленский Пассаж» в Москве открылся новый салон Estelle A-Store.

В новом салоне Estelle A-Store в «Смоленском пассаже» на площади в 120 кв. м представлены всемирно известные бренды: Chantal Thomass, marlies I dekkers, Chantelle, Gottex, Hanro, Maison Lejaby, Melissa Odabash, Stella McCartney и многие другие. Estelle A-Store – это широкий ассортимент белья, купальников и домашней одежды класса люкс на любую фигуру и любой случай.

Поклонники бренда Lise Charmel будут приятно удивлены – в новом салоне расположился большой корнер марки.

Estelle A-Store

ТДК «Смоленский Пассаж», Москва, Смоленская площадь, д.3, 3 этаж

Время работы: с 10 до 22 часов.

Тэги: Estelle A-Store, Москва, салоны белья