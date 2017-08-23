Мужские кеды Corneliani

Дизайнеры Corneliani создали абсолютный must-have сезона весна-лето 2017 — кеды, сшитые из мягкой матовой кожи двух типов — гладкой и с перфорацией.

Кеды украшены металлической деталью в виде логотипа марки. Контрастные акценты — бежевый рант и белая резиновая подошва. Дышащий материал создает ощущение легкости и удобства, а лаконичный дизайн делает обувь многофункциональной. Такие кеды подойдут как для истинного фаната спорта, так и для влюбленного в свое дело бизнесмена.

Кеды представлены в четырех цветах: индиго, кофейном, глубоком синем и бургунди.

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