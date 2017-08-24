Мужская коллекция Q/S designed by, осень-зима 17/18

В новом сезоне дизайнеры бренда ориентировались на тенденции в уличной моде, продвигая идею комфорта и многослойности. Вещи коллекции созданы для мужчин, ведущих активный образ жизни. Так, в ней представлены образы для прогулок в парке, вечеринок в клубах и повседневных дел.

Коллекция выполнена в смелом цветовом решении: базовые черный и белый сочетаются с ржавым красным, оливковым и бордовым. В повседневный гардероб добавляются вещи спортивного стиля, здесь представлено большое разнообразие свитшотов, худи, спортивных штанов и других элементов. Ультрамодные в этом сезоне лонгсливы можно найти в коллекции в разном исполнении.

Продолжается тренд на графический принт, нашивки и логоманию. Все эти детали спортивного и уличного стиля органично вписываются в гардероб городского жителя. Натуральные материалы бомберов, жакетов и ветровок комбинируются техническими тканями, нейлоном и неопреном. Также среди верхней одежды представлены кожанки и джинсовки в стиле гранж с аутентичными потертостями, шипами и клепками.

Автор нового дерзкого осенне-зимнего кампейна Q/S designed by – гамбургский fashion-фотограф Феликс Крюгер. Кампания по духу и настроению отвечает выбранной локации — урбанистический стиль Q/S designed by находит идеальное воплощение в аутентичной среде обитания коренных берлинцев.

www.qs-designed by.com

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