Металлизированная кожа в женской коллекции обуви Geox

Лучшие итальянские традиции в создании обуви и современные инновации, дышащие технологии и абсолютная преданность комфорту — все это неотъемлемые составляющие ДНК Geox. В контексте новой осенне-зимней коллекции ко всему вышеперечисленному стоит прибавить еще одно качество — прогрессивный, модный дизайн.

Современный образ жизни располагает нас к выбору вещей, в которых стиль сочетается с максимальной функциональностью, и коллекция Geox полностью соответствует этому требованию. Дизайнеры бренда делают ставку на классические формы, дополняя их модными деталями и используя оригинальные фактуры и материалы, которые транслируют самые актуальные тренды. Так, одним из главных акцентов коллекции осень-зима 2017/18 стала металлизированная кожа — благодаря ей обычные мокасины, броги с перфорацией и грубые ботинки становятся идеально обувью не только на каждый день, но и на выход.

Каждая модель имеет запатентованную подошву GEOX со встроенной мембраной, обеспечивающей отвод избыточного тепла из обуви. Кроме того, благодаря подошве можно не бояться сырости – она проницаема для воздуха, но не для воды.

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