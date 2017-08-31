Мужская коллекция SANTONI осень-зима 2017/18

Модели нового сезона осень-зима 2017/18 от Santoni сочетают в себе современный дизайн и мастерство ручной работы. Девиз: только лучшие материалы и пристальное внимание к деталям.

Ботинки-хайкеры, выполненные из натуральной кожи, идеально подойдут для прогулок в горах. Культовые кеды Clean Icon представлены в новой интерпретации — с меховой отделкой. Оксофрды на шнуровке из телячьей кожи украшены стильной перфорацией. Дерби с бахромой отличает ассиметричная цветовая гамма. Модели на эластичной застежке — идеальная альтернатива шнуркам. Классические лоферы, культовые двойные монки на массивной протекторной подошве — сочетание традиций и инноваций. Новые кеды Dip, комфортные и элегантные, отражают микс стилей.

Цветовая палитра варьируется от чернильного, шоколадного до бургунди и синего с карамельными вкраплениями.

Мужская коллекция выполнена из высококачественных материалов: кожа крокодила и телёнка. В коллекции представлены лакированные модели. Используется эффект состаренной кожи.

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