Layer — новый мультибрендовый бутик одежды из Канады и Европы

В «Гименее» открылся новый мультибрендовый бутик мужской и женской одежды канадских и европейских марок Layer.

Бутик предлагает широкий выбор верхней одежды Canada Goose, OSC, Sivera, Duno, Peuterey, Woolrich, Mackage. Кроме того, в Layer представлены коллекции высококачественной одежды из натуральных тканей Ottod`Ame, Tabacchi, Maestrami, Hand, ReVera и других известных марок.

Адрес магазина: «Гименей», Москва, Большая Якиманка, 22

Режим работы: 10:00 – 22:00

Тел.: 8 (800) 700-37-60

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