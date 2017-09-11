Марка B.Le.sk в шоуруме R.E.D.

11.09.2017 • Российская мода • : 134

B.Le.sk – в коллекциях можно найти как молодежные свитшоты и спортивные костюмы, так и элегантные платья для выхода в свет. Широкий ассортимент моделей и тканей позволяет каждой девушке найти что-то свое. Особенностью бренда стала машинная и ручная вышивка различной сложности – ришелье, аппликации, кружево, пайетками, камнями и бусинами. Большой популярностью пользуется family look – создание одинаковых платьев для мам и дочек или кардиганов с вышивкой семейного герба для семьи.

В бутике представлены топы, боди, юбки, шорты, комбинезоны, бомберы, жилеты, тренчи, пальто, детская одежда для девочек и мальчиков и многое другое.

Шоурум «R.E.D.»
Москва, ул. Спиридоновка, 10

http://reddesigners.ru/

Тэги: , , , , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Свежие записи



Архив

Соцсети

 Подписка на RSS

Связь: info@fashionista.ru

Pinterest