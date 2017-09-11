Марка B.Le.sk в шоуруме R.E.D.

B.Le.sk – в коллекциях можно найти как молодежные свитшоты и спортивные костюмы, так и элегантные платья для выхода в свет. Широкий ассортимент моделей и тканей позволяет каждой девушке найти что-то свое. Особенностью бренда стала машинная и ручная вышивка различной сложности – ришелье, аппликации, кружево, пайетками, камнями и бусинами. Большой популярностью пользуется family look – создание одинаковых платьев для мам и дочек или кардиганов с вышивкой семейного герба для семьи.

В бутике представлены топы, боди, юбки, шорты, комбинезоны, бомберы, жилеты, тренчи, пальто, детская одежда для девочек и мальчиков и многое другое.

Шоурум «R.E.D.»

Москва, ул. Спиридоновка, 10

http://reddesigners.ru/

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