Капсульная коллекция Cyrille Gassiline для магазинов «Подиум Маркет»

«Подиум Маркет» готовится представить капсульную коллекцию Cyrille Gassiline, созданную специально для магазинов «Подиум Маркет».

Коллекция будет небольшой и включает 13 предметов в «ПМ Модный сезон» и 11 предметов в «ПМ Европейский», в которых моментально узнается почерк Кирилла Гасилина. Все модели выполнены в традиционных для бренда цветах и оттенках, отвечающих эстетике марки.

Бренд ранее ни разу не выпускал совместных коллекций с ритейлерами. Эта первая инициатива направлена на поддержание местного производства и лидирующего ритейлера «Подиум Маркет».

Фотография: Masha Demianova

Модель: Ira Max

Помощник фотографа: Nikita Morozov

Тэги: "Подиум Маркет", Cyrille Gassiline, капсульная коллекция