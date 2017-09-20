Капсульная коллекция Cyrille Gassiline для магазинов «Подиум Маркет»

«Подиум Маркет» готовится представить капсульную коллекцию Cyrille Gassiline, созданную специально для магазинов «Подиум Маркет».
Коллекция будет небольшой и включает 13 предметов в «ПМ Модный сезон» и 11 предметов в «ПМ Европейский», в которых моментально узнается почерк Кирилла Гасилина. Все модели выполнены в традиционных для бренда цветах и оттенках, отвечающих эстетике марки.
Бренд ранее ни разу не выпускал совместных коллекций с ритейлерами. Эта первая инициатива направлена на поддержание местного производства и лидирующего ритейлера «Подиум Маркет».
Фотография: Masha Demianova
Модель: Ira Max
Помощник фотографа: Nikita Morozov
Тэги: "Подиум Маркет", Cyrille Gassiline, капсульная коллекция