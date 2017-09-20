Закрытый ужин Messika

12 сентября 2017 г. в ресторане Cristal Room Baccarat состоялся торжественный ужин по случаю презентации новой высокоювелирной коллекции ювелирного бренда Messika. По этому случаю, всего на один день, в Москву приехала основательница и креативный директор Messika — Валери Мессика.

Лолита Авдолян и Валери Мессика

Messika – французский ювелирный бренд, основанный Валери Мессика в 2005 году. Валери было суждено выбрать профессию, связанную с созданием ювелирных украшений, поскольку ее отец, Андре Мессика, был известен как один из самых известных специалистов по драгоценным камням. Валери решила также посвятить себя работе с бриллиантами, однако выбрала свой собственный путь, поскольку не хотела заниматься исключительно продажей драгоценных камней как ее отец. Постепенно она начала заниматься разработкой дизайна ювелирных украшений. Ее первым ювелирным изделием стала подвеска, выполненная из бриллианта и рыболовной лески. В 2005 году Валери Мессика создала собственную марку под своим именем. С этих пор она создает украшения, в которых бриллианты превращаются в произведения современного искусства и каждое изделие становится объектом желания.

Валери Мессика и Сати Казанова; Анжелика Тиманина

У всех гостей вечера была возможность примерить все украшения из новой высокоюверной коллекции бренда в специальной комнате, напоминающей другую галактику со звездным небом. Однако основной интригой вечера стала лотерея, в которой приняли участие абсолютно все. При входе все гости получили ключики, один из которых и открыл заветную витрину с колье Messika из коллекции Move. Обладательницей этого приза стала Марианна Максимовская.

Хозяйка вечера Валери Мессика лично встречала всех гостей, делала совместные фото и рассказывала про то, что вдохновило ее создать то или иное украшения. Также прямо во время ужина гости совершали свои первые покупки. Например, Лолита Авдолян купила браслет Messika из коллекции Glam’Azone, которая чествует сильных и независимых девушек.

Для декорации помещения были использованы только розовые розы, которые выбирала лично Валери и которые украшали каждый уголок Cristal Room Baccarat, вместе с многочисленными свечами, создающими ауру гармонии и волшебства. А за угощения отвечал лично Мишель Ленц, чьи блюда гости оценили по достоинству.

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