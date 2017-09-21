Дебютная коллекция молодого российского бренда UnoDos

Молодой российский бренд UnoDos начал свою работу в феврале 2017 года, а осенью уже представил дебютную коллекцию. В основу марки легли два критерия – качество и лаконичность.

Первая полноценная коллекция UnoDos осень-зима 2017-18 представляет разные вариации стиля casual – модели смарт и бизнес, спорт и стрит. В коллекции заметно тяготение к японскому стилю, но между тем присутствуют и элементы английского и скандинавского. Именно смешение стилей позволяет UnoDos создавать все новые и новые образы, отдавая предпочтение при этом только удобным и сочетаемым между собой моделям.

Источником вдохновения для дизайнеров в большей степени послужила природа. Палитра коллекции полна красок осеннего леса – оттенков бежевого, горчичного, серого, черного, фиолетового. Так же как луч солнца вызывает трепет, а шум деревьев – умиротворение, так и одежда, по задумке авторов, должна вызывать яркие неподдельные эмоции.

Пальто, костюмы, комбинезоны, платья, а также юбки, водолазки, рубашки, блузы и топы UnoDos уже доступны для примерки в шоу-руме R.E.D. по адресу: Москва, ул. Спиридоновка, 10, а также для покупки в собственном интернет-магазине бренда.

http://reddesigners.ru/

Тэги: UnoDos, осень-зима 2017/18, шоу-рум R.E.D.