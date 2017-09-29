JOG DOG осень-зима 2017/18

С JOG DOG «минус» на градуснике больше не прозвучит как вызов: обувь на стыке smart fashion и безупречного качества гарантируют тепло и не пропускает влагу. При обработке подошвы используются уникальные технологии, позволяющие избежать скольжения и обеспечить устойчивость, даже когда погодные условия превращают дорогу в каток для профессиональных фигуристов.

Бибуты, полюбившиеся поклонникам функционального стиля, трансформируются в арт-объект руками итальянских дизайнеров. Культовая лакированная модель — далеко не единственное, чем поражает женская линия.

Новинка коллекции, заслуживающая особого внимания, — низкие ботинки с бархатным покрытием и лакированным мысом в сочетании с контрастной шнуровкой — создана для девушек, которые не только следуют модным трендам, но и диктуют их. Модель представлена в трех глубоких оттенках бархата — иссиня-черном, изумрудном и ультрамариновом.

Если свежие новости мира моды для вас — традиция поважнее утреннего кофе, то стоит выбрать монохромные ботинки с трикотажной вставкой-чулком или -носочком и кеды, декорированные мехом енота и крупной шнуровкой. Для поклонниц минимализма — футуристичные ботинки с матовым серебряным покрытием или модель на липучках в черном цвете. Благородные оттенки, лаконичные формы и разнообразие материалов не оставляют сомнений — обувь JOG DOG станет главной покупкой сезона.

Многофункциональность моделей JOG DOG позволит вам выглядеть стильно и уверенно в любых обстоятельствах — как на горнолыжном курорте, так и на неделе моды — в сочетании с укороченной шубой или oversize пальто вы не останетесь незамеченной.

Мужская линия JOG DOG отличается плавными формами и спокойными цветами — классические кеды из замши, высокие ботинки на липучках с принтом милитари и челси на тракторной подошве отлично подойдут к костюму и любимым джинсам.

В детской линии JOG DOG яркие цвета и причудливые принты выходят на передний план — бибуты для юных принцесс представлены в розовом неоне, а для маленьких гонщиков — в сочетании красного с черным. Поклонницы дабл-дрессинга по достоинству оценят модели из женской коллекции, доступные в размерах для самых маленьких.

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