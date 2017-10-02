Обувь Casadei в стиле барокко

В новом сезоне в женской коллекции Casadei сезонa осень-зима 2017-18 одним из основных источников вдохновения для Чезаре Касадеи стало барокко. Роскошные материалы, такие как бархат, атлас и мех норки, сочетаются в моделях с богатым декором, а металлические цвета (золото, серебро и бронза) играют в коллекции ведущую роль.

Эффектные серебристые мюли, выполненные из сатиновой ткани и дополненные мехом норки, — одна из главных моделей коллекции. Они станут отличной альтернативой классическим шпилькам и помогут создать ультрамодный образ.

Классические ботильоны и мюли получают новое прочтение за счет добавления эффектных деталей — позолоченных и отполированных пряжек с замысловатой гравировкой, которая добавляет моделям театральности.

В новом сезоне лодочки Blade представлены в серебристых оттенках и дополнены богатым декором из жемчуга и кристаллов Swarowski. Женственность и элегантность моделей подчеркивает тонкий каблук в тон.

У лоферов из новой коллекции богатая отделка из бархата. А эффектная пряжка с драгоценными камнями является еще одной данью эпохе барокко.

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