Часы для эпикурейцев — L.U.C Heritage Grand Cru

L.U.C Heritage Grand Cru. Высокое часовое искусство от Chopard

В этом году Дом Chopard добавил в свою коллекцию новые часы нестандартной формы. Розовое золото 18 карат, выраженные изгибы линий… Эти часы можно сравнить с неповторимым вином; в их уникальности нашло отражение все высочайшее мастерство часовщиков Дома Chopard. Элегантнейшие ультратонкие часы с изогнутыми линиями L.U.C Heritage Grand Cru продолжают традицию карманных часов, созданных Луи-Улиссом Шопаром. Вина Гран Крю подлежат сертификации и классификации – качество же хронометра Grand Cru подтверждено престижным знаком Poinçon de Genève. Уникальные часы L.U.C Heritage Grand Cru – это часы для столь же уникальных мужчин, – для коллекционеров редких вин и предметов искусства, словом, для настоящих современных эпикурейцев.

Элегантность – это высочайшая изысканность, полное соответствие формы и содержания. Именно эта идея легла в основу дизайна L.U.C Heritage Grand Cru – часов, идеально выглядящих на руке. Задумка Карла-Фридриха Шойфеле, сопрезидента Chopard, состояла в том, чтобы воплотить в этих часах все искусство Дома Chopard. Сдержанный циферблат, идеальные пропорции, отделка корпуса и механизма – эта модель станет незаменимым спутником джентльмена, считающего себя современным эпикурейцем.

Спустя четыре года после выпуска модели L.U.C 1963 Дом Chopard представляет новые часы в этой культовой коллекции. L.U.C Heritage Grand Cru продолжает традицию вошедших в историю карманных часов, которыми прославилась компания, основанная Луи-Улиссом Шопаром в 1860 году. В этой модели сильна эмоциональная составляющая, свойственная Дому Chopard. Белый фарфоровый циферблат с римскими цифрами черного цвета. Линии минутной шкалы обводят центральную часть циферблата, циферблат малой секундной стрелки расположен в положении «6 часов» – пример сочетания гармонии и тонкой игры нюансов.

Исполненные в духе этой благородной преемственности, L.U.C Heritage Grand Cru – пример Высокого часового искусства, плод уникального мастерства Мануфактуры Chopard. Модель отмечена престижным знаком «Poinçon de Genève» и задумана как символ высокого качества и уважения лучших традиций женевского часового дома. Вдохновением для дизайна такой необычной формы послужили дубовые бочки из лесов Бертранжа, Жюпий или Тронсэ, бочки, в которых плоды виноградников Гран Крю превращаются в уникальные вина.

«Бочонок» – одна из традиционных форм часового корпуса, требующая особого мастерства исполнения. Благодаря форме на стыке прямоугольника и круга дизайн L.U.C Heritage Grand Cru лишен прямоугольной строгости и отличается мягкостью очертаний. Максимальная ширина корпуса почти равна его высоте, за счет чего достигается оптимальная ширина циферблата. Благодаря такому изысканному дизайну L.U.C Heritage Grand Cru олицетворяет подлинно мужскую чувственность.

Корпус и стекло модели обладают выпуклой формой. Ультратонкий корпус с максимальной толщиной 7,75 мм напоминает о корпусе модели L.U.C XPS. Изогнутая форма делает ношение этих часов максимально комфортным.

Часы L.U.C Heritage Grand Cru оснащены часовым механизмом 97.01-L толщиной 3,3 мм. Это один из тех случаев, когда особая форма часов подразумевает редкую конфигурацию механизма. Отделка исполнена с использованием самых передовых технологий мануфактуры: англаж, полировка, зернение и узор Сôtes de Genève соответствуют высочайшим требованиям знака качества «Poinçon de Genève».

Автоподзавод осуществляется микроротором из 22-каратного золота с гравировкой. Ротор приводит в работу два коаксильных барабана, – по запатентованной технологии Chopard Twin. Это обеспечивает 65-часовой запас хода и постоянную энергию, которая позволяет «сердцу» часов калибра 97.01-L биться с хронометрической точностью. По решению Карла-Фридриха Шойфеле Швейцарским Институтом тестирования хронометров (COSC) была проведена сертификация всех механизмов 97.01-L, установленных в L.U.C Heritage Grand Cru. Уникальность часов коллекции L.U.C. заключается в сочетании безукоризненного качества в элегантном воплощении.

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