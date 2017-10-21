Инновационные решения в коллекции HENDERSON

Дом моды HENDERSON в новой коллекции осень-зима 2017 продолжает создавать инновационные и функциональные новинки. Дизайнеры бренда, работая над коллекцией, думают не только о стиле и трендах, но и о том, чтобы покупателям было комфортно, удобно и безопасно в одежде HENDERSON.

В коллекции HENDERSON осень-зима 2017 расширена коллекция пальто подчеркнуто строгого стиля, но с добавлением новых трендовых деталей и линий, в которой каждый мужчина может выбрать модель по своему вкусу. Этот элемент верхней одежды придает своему владельцу уверенность и подчеркивает статус. Пальто из шерсти с добавлением кашемира олицетворяют собой роскошь, благородство и традиции. Все достоинства шерсти сочетаются с мягкостью кашемира, что придает образу особый шик. Предпочтение в тканях отдано стильной крупной клетке и текстурному меланжу. Материал практически всех моделей пальто обработан по специальной технологии Unique Sense, благодаря которой приобретает водо- и грязеотталкивающие свойства, что так удобно в осеннюю непогоду. Некоторые модели пальто созданы в Италии совместно с итальянскими мастерами.

С каждым годом растет тенденция бесконтактной оплаты картой или смартфоном, что удобно пользователям. Однако это влечет за собой и определенные риски. На западе и в Азии тренд кражи данных в общественных местах с устройств с бесконтактной оплатой растет ежедневно и, к сожалению, эта же тенденция приходит и в Россию. Системы радиоидентификации (Radio Frequency IDentification, RFID) используются в электронных ключах, метках на товарах в магазине, пропусках, проездных, пластиковых картах и мобильных телефонах. Любая RFID-система состоит из считывающего устройства и транспондера (RFID-метки).

Имея прибор считывания, можно на расстоянии в 5-20 см наладить радиосвязь и воспользоваться информацией, записанной на метке. В случае с NFC-чипами связь означает возможность списать средства со счёта хозяина карты. Без подтверждения четырехзначным кодом с бесконтактной карты можно снять не больше тысячи рублей, но повторять транзакцию можно несколько раз. Помимо денег мошенники могут украсть информацию — вывести данные о карте, включая трёхзначный код CVV2 и CVC2, получить выписку о последних транзакциях, снять личные данные пользователя.

Продолжая уже заявленную в летней коллекции портмоне тему защиты персональных данных, HENDERSON создает инновационные куртки с защитой RFID (артикул JK-0237). Материал RFID-Protection блокирует передачу данных и сохраняет от кражи персональную информацию на банковской карте и телефоне. Специальный материал с RFID защитой расположен между утеплителем куртки и внешней тканью, благодаря чему он также защищает вас от излучения мобильного телефона.

Любители путешествий по достоинству оценят мультифункциональную куртку с удобными карманами для планшета, гаджетов, документов и прочих мелочей (артикул JK-0238). Изделие с 10 карманами для всего необходимого под рукой. На рукаве куртки есть небольшой карман специально для карт с RFID-метками, которые нет смысла защищать: проездных, пропусков, карт заправочных станций. Чтобы воспользоваться ими, достаточно одного движения рукой. Внутренний карман для смартфона или кредитной карты также оснащен подкладкой с RFID защитой от кражи данных.

Ценители тепла и комфорта обратят внимание на инновационный пуховик Doublay (артикул JK-0234). Эта модель выполнена из высокотехнологичного двойного материала, соединенного путем переплетения волокон, без швов, благодаря чему пух не выбивается из ткани. Материал производится по особой технологии, в основе которой процесс термической спайки синтетической ткани. В производстве не применяются нитки, благодаря чему полотно получается более прочным и долговечным.

Любители путешествий по достоинству оценят также куртки, которые собираются в подушку для шеи. Можно сворачивать изделие в подушку, которая находится во внутреннем воротнике, и брать его в любую поездку. Дизайнеры бренда заботятся о функциональности, удобстве и комфорте. Есть также куртки и жилеты, которые собираются во внутренний карман или в удобный мешок. Такие модели легкие и теплые благодаря наполнителю из синтепуха, нетканого материала, в основе которого полиэфирные волокна.

Обработка волокон силиконом усиливает водоотталкивающие свойства наполнителя, поэтому он быстро сохнет и долго не промокает. Даже во влажном виде материал не утрачивает своих теплоизоляционных свойств, которые близки к характеристикам натурального пуха. Синтепух – долговечный материал, который при правильной эксплуатации сохраняет все свои положительные качества.

Инновационные новинки верхней одежды HENDERSON можно найти в салонах и в интернет-магазине бренда.

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