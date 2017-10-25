Показ KIBOVSKAYA&PABLOSKY на Неделе моды Mercedes-Benz

22 октября 2017 года в здании Центрального Манежа в рамках недели моды Mercedes-Benz Fashion Week (35-й сезон) продюсерская компания «АРТ ФЭШН» провела совместный показ новой коллекции «Весна /лето 2018 года» творческого дуэта молодого дизайнера Кристины Кибовской (KIBOVSKAYA) и известного испанского обувного бренда PABLOSKY.

В показе были представлены вещи ручной работы, последние тренды, натуральные материалы, обеспечивающие детям заботу и комфорт. Обе коллекции рассчитаны на детей от 0 до 16 лет.

В последнее время тенденция в моде — сочетать в себе не сочетаемое и комбинировать между собой неожиданные по стилю вещи. Именно эта тенденция прослеживается в объединенном показе «KIBOVSKAYA & PABLOSKY».

В рамках недели моды PABLOSKY представил свою новую коллекцию «Добро пожаловать в будущее». В ней царят яркие эмоции, новые ощущения, нанотехнологии, экстремальные увлечения и космические цвета. Кожа здесь представлена в разных вариантах: с зеркальным эффектом, лаковая с эффектом «рептилии», с металлическим блеском, с алмазной крошкой. Блеск и бархат, натуральные материалы – мир становится прекрасным и идеально гармоничным.

Модельный ряд коллекции широк и разнообразен. Для девочек это космические ботинки из кожи, красивые и сияющие туфельки, бархатные балетки, модные и яркие кроссовки. Кристаллы и стразы, сочные яркие и пастельные цвета.

Коллекция для мальчиков включает в себя модные классические ботинки, ботинки из замши, стильные кроссовки. Насыщенная цветовая гамма от классических оттенков до бирюзовых, зеленых, серых и красных цветов.

Украсили показ живыми выступлениями Прохор Шаляпин и известная виртуозная скрипачка Вива Скрипка.

Тэги: Kibovskaya, Pablosky, Кристина Кибовская, Неделя моды "Мерседес-Бенц", детская мода