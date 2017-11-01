Коллекция весна-лето 2018 от Oksana Fedorova Design Studio

Показ коллекции Oksana Fedorova Design Studio на Неделе моды Mercedes-Benz 24 октября 2017 года.

Оксана Федорова создала коллекцию в своем фирменном стиле – современная классика. Для образов были выбраны свободные силуэты. В естественных очертаниях образуются и мягкие глубокие складки, повторяющие геометрию растительного мира, песчаные дюны и речные волны. Легкие тренчи, топы, брюки свободного кроя, струящиеся платья и платья-туники, oversize-рубашки и юбки с глубоким вырезом.

В основе — однотонные ткани пастельных оттенков: оливковый, кремовый, пудровый, лавандовый и небесный. Лишь иногда они разбавляются блестящими тканями, геометрическими и цветочными принтами. Природные фактуры напоминают грубую древесную кору и шелковистое прикосновение цветочных лепестков.

Тэги: Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Oksana Fedorova Design Studio, Оксана Федорова, весна-лето 2018