Корнер марки Grunge John Orchestra в универмаге TREND ISLAND

1 ноября 2017 года в универмаге TREND ISLAND в Москве открылся корнер Grunge John Orchestra Explosion. Российский бренд существует с 2008 года и создает уникальные вещи, в которых соединяются технологичный крой, функциональность и инновационные материалы.

Парка мужская CAMO, 41 400 Р.

Отличительная черта бренда – использование уникальных цветовых решений и сложных технологий окрашивания, благодаря которым каждая вещь имеет свой уникальный характер. В коллекции бренда можно найти пуховики, джинсы, пальто и куртки, однако визитной карточкой Grunge John Orchestra Explosion стали технологичные и устойчивые к любой непогоде парки.

http://trendisland.ru/

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