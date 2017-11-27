Часы L.U.C XP Urushi Year of the dog в честь Года собаки

Элегантность, изысканность и высокая технологичность ультратонких часов L.U.C XP Urushi возвели их в ранг культовой модели. Каждый год компания Chopard выбирает один из мотивов китайского зодиака для создания новой интерпретации циферблата Urushi, выполняемого в старинной японской технике. Творения Chopard – это место встречи Востока и Запада, где красота сочетается с точностью, а творческая смелость служит для укрепления культурных связей и сохранения традиций.

2018 год по восточному календарю станет годом Собаки. Овеянный легендами образ этого животного и связанная с ним символика легли в основу дизайна уникальных часов L.U.C XP Urushi Year of the dog, выпущенных ограниченной серией из 88 экземпляров. Создание этого шедевра ремесленного искусства было бы невозможным без совместного творчества специалиста по Уруши и часового мастера мануфактуры Chopard во Флерье. В их искусных руках традиционные операции по отделке циферблата L.U.C XP Urushi, а также разработке и сборке калибра L.U.C 96.17-L стали подлинным ритуалом ремесленного производства. Итогом их общей работы стало изделие, прославляющее год Собаки, одиннадцатого знака китайского зодиака, символизирующего щедрость и верность.

Каждый из знаков китайского гороскопа соответствует определенному характеру. Часы L.U.C XP Urushi Year of the Dog отличаются всеми теми качествами, которые обычно ассоциируются с образом собаки. Собаке присуще чувство справедливости, чувствительность и верность, она без устали служит окружающим, не покушаясь на их свободу. Ее преданность не боится преград, она до конца жизни хранит верность тем, кого любит, а свою службу несет серьезно, увлеченно и добросовестно. Если она работает, то прикладывает все свои силы и умения, именно в этом смысл ее жизни, которая должна быть полезной, честной и целенаправленной. Собака – это созидатель, верный и надежный защитник. Дизайнеры Chopard избрали для своего изделия Акита-ину, изумительно красивую собаку восточной породы, и изобразили ее на фоне великолепной природы: возле нее цветут дикие орхидеи, а над ней порхает стрекоза, предвестница счастья и удачи.

Уруши – древнее искусство нанесения лака. Его название происходит от названия дерева, смолу которого в очень небольшом количестве терпеливо собирают раз в год. По прошествии трех-пяти лет ее подвергают обработке и получают высокоустойчивый лак, который наносят многочисленными и очень тонкими слоями. Мастер Уруши добавляет в него переливающиеся вещества в виде мельчайших частиц, благодаря которым лак приобретает рельефную светящуюся поверхность и невероятно утонченные оттенки. Этой редкой техникой владеет лишь несколько специалистов. Для руководства изготовлением циферблатов L.U.C XP Urushi Дом Chopard пригласил мэтра Кииширо Масумара. В Японии его почитают за виртуозное владение искусством Уруши и присвоили ему звание «живого сокровища человечества». Изготовление циферблатов было поручено другому выдающемуся специалисту – мэтру Минори Коизуми. Сотрудничество с ними было организовано Chopard при посредничестве Дома Yamada Heiando, официального поставщика японской императорской семьи.

Для такого циферблата потребовался часовой механизм исключительного качества. В глубине ультратонкого корпуса диаметром 39,5 мм и толщиной всего 6,8 мм бьется механическое «сердце» с автоматическим заводом: калибр L.U.C. 96.17-L, оснащенный двумя заводными барабанами по технологии Twin и имеющий запас хода 65 часов. Искусным часовщикам удалось разместить его в необычайно тонком корпусе благодаря смещенному от центра микроротору. Ротор механизма со скошенными кромками изготовлен из золота 22 карата, украшен гравировкой и гильошированным узором, мосты покрыты узором Côtes de Genève. Декорирование и отделка калибра выполнены искусными мастерами мануфактуры Chopard во Флерье согласно самым высоким эстетическим стандартам традиционного часового искусства. Механизмом можно полюбоваться через прозрачную заднюю крышку часов, изготовленных из розового золота 18 карат. Всего лишь одним взглядом можно охватить богатые и разнообразные традиции живых ремесел, соединяющие Швейцарию и Восток и продолжающие вечный диалог на пути к совершенству.

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