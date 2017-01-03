Круизная коллекция Asian Spirit 2017

Asian Spirit – кросс-культурный бренд, объединяющий моду, искусство и идеологию универсальной женственности. Существуя вне трендов, Asian Spirit создает коллекции, которые не теряют своей ценности с годами. Эти вещи — как настоящие произведения искусства, которые мать передает в наследство дочери. Женщина, выбирающая одежду Asian Spirit, не боится выразить себя и осознает, что каждая вещь имеет свой глубокий внутренний смысл и энергетику.

Коллекция Asian Spirit Круиз 2017 – это целая арт-история, уходящая своими корнями в культуру махараджей и царских династий. Натуральный шелк и парча сотканы вручную, благодаря чему достигается высочайшее качество материалов. В разработке коллекции принимал участие дизайнер тканей из Индии. Он развивает традиционные индийские техники плетения и нанесения узоров на ткань с применением современных технологий. Искусство Востока преломляется в западной интерпретации, которая не имеет никакой национальной принадлежности, кроме визуальной красоты и гармонии.

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Asian Spirit 2017

Asian Spirit 2017

Подклады стеганых шелковых пальто расписаны вручную: павлины с цветами – это узоры одной из пакистанских династий. Несколько моделей, где использована металлическая нить, со временем оксидируются, приобретая винтажный розоватый оттенок.

Силуэты намеренно минималистичны и вдохновлены японскими и восточно-азиатскими мотивами. Несмотря на видимую простоту, они прекрасно отражают богатство тканей, подчеркивая их струящуюся фактуру, объем и переливы цвета. За за основу в дизайне пальто взяты чабаны – это национальная одежда разных народов Азии.

В коллекции заметен отсыл к японским кимоно, но некоторые модели имеют ярко выраженный западный стиль и рубашечный крой рукава. Платья можно использовать в многослойных образах – как отдельный предмет одежды, и как длинный топ на брюки.

В лукбуке круизной коллекции 2017 снялась основательница бренда Светлана Кузовова. Именно она является лучшим примером последовательницы философии Asian Spirit, поскольку сама прошла путь осознания собственной женственности.

Бренд был создан в 2010 году в сотрудничестве с арабскими и индийскими дизайнерами. Постепенно фокус был перенесен на Индию, поскольку именно там женская мода развивается наиболее динамично.

Первое время Asian Spirit создавал капсульные коллекции с общепризнанными азиатскими кутюрье на базе их производства. С каждым годом коллекции все более адаптировались под европейский рынок, синтезируя наиболее ценные восточные техники и мастерство с последними западными трендами. На текущий момент коллекции Asian Spirit разрабатываются исключительно дизайнерами бренда.

Фотограф — Алина Каро

Стиль — Наталья Сыч

Модель — Светлана Кузовова

Muah — Андрей Дрыкин

Тэги: Asian Spirit, круизная коллекция, мода 2017