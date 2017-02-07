Бутик мужской одежды Cristian VUNG

В «Гименее» открылся новый бутик мужской одежды класса люкс Cristian VUNG, в котором представлен широкий ассортимент предметов гардероба от итальянских и французских производителей: Belvest, Bilancioni, Colombo, Zimmerli, Borsalino, Fratelli Rossetti, A. Testoni, Luciano Barbera, Massimo Sforza, Artioli, Swaine Adeney Brigg, Ballantine, Herno, Malo, Scissor Scriptor и других брендов.

В бутике Cristian VUNG можно приобрести пальто, костюмы, обувь, трикотаж, головные уборы и прочие аксессуары. Консультанты магазина представят полную информацию об уникальном производстве, качестве материалов, а также выступят личными стилистами клиента и создадут образ для деловой встречи или для отдыха.

Компания Cristian VUNG работает на российском рынке одежды класса «люкс» с 1993 года. Обладая многолетним опытом в области продаж высококачественной одежды, руководство компании постоянно следит за уровнем персонального подхода к каждому клиенту. На данный момент компания имеет три бутика в Москве и один бутик в Сочи.

«Гименей», Москва, Большая Якиманка, 22, 2 этаж

Тел.: 8 916 158 6262

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