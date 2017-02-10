Выставка скульптора Алексея Морозова PONTIFEX_MAXIMUS/LE STANZE

9 февраля – 2 апреля 2017

Кураторы: Алессандро Романини, Кристина Краснянская

В Москве представят выставку знаменитого российского скульптора Алексея Морозова PONTIFEX_MAXIMUS/LE STANZE. Выставка пройдет с 9 февраля по 2 апреля в Московском музее современного искусства (ММОМА) на Гоголевском бульваре, 10.

До этого выставка с успехом проходила в Национальном археологическом музее Неаполя (лучшем в мире музее античных древностей) среди памятников от этрусков до эллинизма.

В Музее современного искусства на Гоголевском будут не все экспонаты, но главное останется – работы–размышления о том, как выглядит классика сейчас: знаменитые Кариатиды Морозова – женщины, тела их украшают античные одежды, головы водружают капители, а в руках они держат мобильные телефоны; древнеримские Богини, разъезжают вместо колесниц на сегвеях, держат в руках автоматы и кричат со скоростью звука. Одна Скульптура Caryatide-Supersonic чего стоит… ты буквально слышишь ее крик. Благодаря умению работать со светом, все скульптуры Морозова словно живые, играет каждая складочка, каждый рельеф тела. Это то современное искусство, каким оно должно быть – красивый академизм, пропитанный современным миром, который заставляет задуматься.

«Pontifex Maximus» — проект, сочетающий в себе скульптуру, архитектуру и инженерное дело. Очень тонкая и интеллектуальная экспозиция с множеством скрытых смыслов и аллюзий. Экспозиция в ММОМА будет выстроена как тотальная site-specific инсталляция, объединяющая пространство и экспонаты – скульптуру, графику и видео. Удивит любого!

Pontifex Maximus в переводе с латыни означает «мостостроитель», верховный жрец, великий понтифик. В Древнем Риме мост считался достижением инженерной мысли и был почти священным понятием.

Философы утверждали, что конструкция моста организует пространство, обозначает его границы, создает временное единство — бытие. Своей инсталляцией Алексей Морозов наводит мосты между прошлым и будущим, стремится наладить диалог между теми, кто мы есть, теми, кем были, и теми, кем хотели бы стать.

На протяжении всей творческой карьеры Морозов последовательно создает огромный арт-универсум, переосмысливающий греко-римское классическое наследие в контексте современности. По мнению художника, возможности пластического языка греческой и римской скульптуры, столько веков продолжавшего питать европейскую цивилизацию, далеко не исчерпаны и по-прежнему могут служить основой для создания произведений с остро-актуальным авторским посланием.

Тэги: Алексей Морозов, Московский музей современного искусства, скульптор, скульптура, современное искусство