Девичник System Professional в Colba Color Bar

21.04.2017 • Красота • : 139

Новый люксовый бренд System Professional и бьюти-лаборатория Colba Color Bar во многом схожи. Например, в них гармонично сочетаются ум и красота. В этом убедились звездные гостьи весеннего девичника.

Знание работает на красоту в стенах лаборатории Colba Color Bar – места притяжения сведущих модниц. Колбы и пробирки здесь соседствуют с таблицей химических элементов, а полки пестрят кодовыми названиями, работающими на преображение волос до совершенства. Тут есть все необходимые средства для подбора формул ультраперсонализированного ухода от System Professional.

  • Екатерина Волкова
  • Анастасия Задорожная
  • Карина Нигай
  • Мария Гранина

Их эффективность не является научной тайной. Секрет состоит в комплексе Energy Code, который содержится в средствах System Professional. Его предназначение — восстанавливать и преображать волосы с учетом их энергетического профиля, делая более здоровыми, сильными, послушными и сияющими. Процедура, или, как принято говорить, «тритмент» начинается с определения персонального энергетического кода, неповторимого, словно отпечатки пальцев. Учитываются всевозможные параметры: состояние кожи головы и волос, их структура, степень поврежденности и многое другое, чтобы определить особенности и потребности волос. В результате определяется оптимальная комбинация средств для ухода из более 174 миллионов возможных. Предлагается индивидуальное бьюти-меню для ухода в салоне и затем для поддержания результатов в домашних условиях.

Ведущие эксперты бренда предложили звездным гостьям Colba Color Bar пройти mapping-диагностику, вывести индивидуальную формулу Energy Code и сразу опробовать ее действие. Тритменты окутывали приятными ощущениями — тонкие ароматы, воздушные текстуры и расслабляющий массаж. Затем мечтательное состояние сменила еще более удивительная реальность. Заряженные жизненной энергией волосы выглядели заметно более ухоженными, плотными, сияли красотой.

Среди познавших преображающую энергетческую силу System Professional в этот день были Ингрид Олеринская, Дарья Носик, Екатерина Носик, Карина Нигай, Анна Котова-Дерябина, Анна Цуканова-Котт, Мария Гранина, Анастасия Пронина, Лянка Грыу, Екатерина Волкова, Анжелика Тиманина, Бетти Ганевич, Аглая Тарасова, Мария Шумакова и Анастасия Задорожная. Такие разные, они однако были единодушны в своих восторгах. Фаворитом стала абсолют-сыворотка Alpha Energy, которая сразу приглянулась за свои выдающиеся уходовые и укладочные свойства.

Эксперт Ринат Абдрашитов: «Новый весенний образ создается замечательным качеством волос, будто бы начавших жизнь с чистого листа… А для его поддержания мы вручили гостьям сыворотку Alpha Energy с высокой концентрацией комплекса Energy Code. В идеале ее всегда нужно иметь при себе, чтобы задавать волосам естественную красивую форму, не утяжеляя их структуру. И главное, конечно, домашний уход по установленной сверхперсонализированнной формуле. Процедура обычная — шампунь, маска – все просто, без дополнительных усилий. Остальное за вас делает наука».

www.systemprofessional.com/ru-RU/

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