Новая линия продуктов Goldwell для стайлинга StyleSign

Бренд Goldwell запускает свою новую линию продуктов для стайлинга StyleSign. Новый современный дизайн упаковки, обновленные технологии, а также оптимизированный и понятный ассортимент из 5 сегментов никого не оставят равнодушными. Улучшенные формулы, основанные на последних научных исследованиях, а также модные ароматы являются финальным штрихом новой концепции.

«У себя дома клиент сам становится стилистом», – говорит Шейн Беннетт, победитель в номинации “Арт-команда года” British Hairdressing Awards-2015. С новым StyleSign от Goldwell великолепная укладка в ваших руках – это профессиональный инструмент для воссоздания салонной укладки дома.

При разработке новых продуктов Goldwell учитывает не только накопленный с годами опыт и страсть к парикмахерскому искусству, но и мнения стилистов. Результатом 3-летней совместной работы с тысячами стилистов по всему миру стали современная высококачественная упаковка и оптимизированный и понятный ассортимент из 26 продуктов, поделенных на 5 сегментов. Обновленный Goldwell StyleSign – лучше, чем когда-либо.

Во все продукты входит инновационный комплекс flexPROtec, включающий специальные стайлинговые полимеры и протеины бамбука, которые позволяют создать желаемый образ и сохраняют укладку естественной и подвижной. Новый уникальный эластомер и УФ-фильтр, входящие в состав всех продуктов, защищают волосы от преждевременного вымывания цвета, повреждения в результате использования горячих инструментов для стайлинга и воздействия УФ-лучей. Поверхность волос разглаживается и усиливает их естественное сияние.

В новую линию продуктов входят средства для создания объема ULTRA VOLUME, сегмент для создания гладких укладок JUST SMOOTH, сегмент для усмирения непослушных кудрей CURLY TWIST, средства для создания текстуры CREATIVE TEXTURE и спреи для укладки волос PERFECT HOLD.

Новый спрей с минералами для создания текстуры TEXTURIZER создает небрежные волны, объем и текстуру с матовым эффектом. Это спрей для стильных, нарочито растрепанных укладок. Создает небрежные волны, объем и текстуру с матовым эффектом. Фиксация: 4.

Способ применения: нанести на подсушенные полотенцем или сухие волосы.

В сегмент для создания любых укладок – от гладких и блестящих до грубых и креативных – также входят следующие продукты:

Матовая крем-паста ROUGHMAN

Моделирующий крем SUPEREGO

Паста для моделирования MELLOGOO

Спрей-воск UNLIMITOR

Гель-воск с кристальным блеском CRYSTAL TURN

Текстурирующий пенный воск SHOWCASER

Продается только в салонах красоты, которые работают с Goldwell или в LaimaLux Academy.

Тэги: Goldwell, StyleSign, спрей, стайлинг волос, укладка волос