Российский бренд ТВОЕ запускает новую коллекцию одежды для плавания и пляжа для мужчин и женщин. Коллекция будет представлена женскими классическими раздельными купальниками и мужскими плавательными шортами.

Несмотря на то, что мода меняется, яркие и красивые купальники остаются актуальными всегда. Именно поэтому этой весной компания ТВОЕ запускает стильную коллекцию купальников для нее и плавательных шорт для него.

В новой коллекции от ТВОЕ представлены как однотонные лаконичные купальники черного, синего, красного и розового цветов, так и купальные костюмы с разнообразными принтами – классическая полоска, игривый горошек и мелкий цветок. Коллекция состоит из раздельных купальников с классическими лифами и бандо.

Мужская линия представлена однотонными шортами для плавания черного, красного и синего цветов с поясом из специальной легкой и быстросохнущей ткани.

Новая пляжная коллекция от ТВОЕ появится на полках всех магазинов сети, а также в интернет-магазине ТВОЕ – www.tvoe.ru в июне.

https://instagram.com/tvoe_official/

Тэги: ТВОЕ, демократичная мода, купальники, лето 2017, пляжная коллекция