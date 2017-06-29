Детская летняя линия s.Oliver Junior 2017

Горизонтальные и вертикальные, широкие и узкие – речь идет о полосках во всевозможных вариациях. «Мореплаватель» — такова тема летней коллекции s.Oliver RED LABEL Junior.

У девочек кружева и романтичные складки точно отражают тему «Воздушная легкость». Нежные элементы бельевого стиля контрастируют с комплектами из денима. А с линейкой под названием «Кругосветное плавание» девочки отправляются в незабываемое летнее путешествие в далекие страны, где переплетаются самые далекие культуры. Бахрома, кружево и макраме становятся идеальным завершением образа.

Яркой одеждой из коллекции «Пригород» мальчики с легкостью раскрасят будничные улицы окраин. Нарочито потертые вещи из денима в черном и синем цвете, удлиненные худи и «сникерсы» дополняют и олицетворяют образ streetwear. Типичные для уличной одежды луки отсылают к стилю Athleisure, который берет свое начало в 90-х и набирает популярность сегодня. Тренд сезона – свитшоты с сетчатыми вставками широко представлены в коллекции. Цветные неоновые акценты являются важной частью стиля и прослеживаются практически во всех вещах линейки.

Наступило лето, девиз которого «Время расслабиться»: ребята направляются к пляжу в яркой одежде s.Oliver RED LABEL Junior.

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