Новые часы с бриллиантами L’Heure du Diamant от Chopard

Со времен ар-деко марка Chopard известна своими ювелирными часами. Преклоняясь, как ее отец, перед красотой бриллиантов, Каролина Шойфеле украсила этими драгоценными камнями лучшие модели часов из своей коллекции.

Модели из коллекции L’Heure du Diamant (что в переводе с французского означает «Время бриллиантов») декорированы россыпью ослепительных камней. Они входят в линию High Jewellery и выполнены из белого золота с бриллиантами.

Изящные линии и сияние бриллиантов придают часам L’Heure du Diamant исключительную женственность. Эти уникальные часы объединяют достижения ювелирного и часового искусства и свидетельствуют о безупречном мастерстве закрепщиков драгоценных камней и часовщиков Chopard. Такие часы придутся по вкусу истинным ценительницам роскоши.

Новая модель в овальном корпусе из белого золота оснащена кварцевым механизмом, отвечающим за работу часовой и минутной стрелок. На ее перламутровом циферблате разместился цветочный узор с бриллиантами. В общей сложности в декоре модели использован 161 бриллиант общим весом 27,14 к. Новые часы L’Heure du Diamant выполнены в единственном экземпляре.

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