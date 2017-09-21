18 сентября 2017 года в Государственной Третьяковской галерее состоялось торжественное открытие 7-й Московской международной биеннале современного искусства.

С 19 сентября выставки Основного проекта и Параллельной программы 7-й Московской биеннале официально открыты для посещения, и теперь каждый желающий сможет увидеть долгожданную экспозицию проектов биеннале.

Куратор Основного проекта «Заоблачные леса» – Юко Хасегава, арт-директор музея современного искусства Токио (Япония).

В Основной проект вошло 155 арт-проектов (213 работ) подготовленных более чем 50 художниками из 24 стран. Среди участников биеннале такие авторы как Мэтью Барни (Matthew Barney), Олафур Элиассон (Olafur Eliasson) и известная исландская певица и художница Бьорк (Björk).

Канако Азума, Мэтью Барни, Рохини Девашер, дуэт «Аурора Зандер», «Куда бегут собаки», Алексей Мартинс, Даши Намдаков, Анастасия Потемкина, Сиссель Толаас, Илья Федотов-Федоров, Валя Фетисов, Олафур Элиассон создали арт-проекты специально для 1-й Московской биеннале.

Previous

Next VII Московская биеннале современного искусства

VII Московская биеннале современного искусства

VII Московская биеннале современного искусства

VII Московская биеннале современного искусства

Впервые в Москве выставляется серия работ Мэтью Барни «Космическая охота». Олафур Элиассон представил широкой публике три своих новых работы из серии «Пространство резонирует от нашего присутствия». В инсталляции для усиления светового сигнала задействованы оптические приборы, использующиеся при создании маяков.

Проект «Björk Digital» исландской певицы и художницы Бьорк включает в себя 6 аудио-визуальных произведений, созданных по мотивам альбома «Vulnicura» («Лекарство от ран», 2015) и интерактивной инсталляции «Biophilia» (2011). Зрители смогут буквально «погрузиться» в мир Бьорк, надев очки Samsung Gear VR с проекцией на них виртуальной реальности, воссозданной также и на смартфонах Samsung Galaxy.

Для Основного проекта было выбрано 9 российских художников и творческих объединений: Александр Виноградов & Владимир Дубосарский, Алина Гуткина, арт-коллектив «Куда бегут собаки», Алексей Мартинс, Даши Намдаков, Анастасия Потемкина, Михаил Толмачев, Илья Федотов-Федоров и Валя Фетисов. Работы Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Алины Гуткиной и Михаила Толмачева были отобраны куратором Юко Хасегавой из корпоративной коллекции современного российского искусства «Газпромбанка».

В своих сериях «Методы полевых испытаний», «Гербарий нитей» и «Невидимые схемы передачи» Илья Федотов-Федоров поднимает тему границ, пролегающих между естественным и искусственным, между человеком и природой. Анастасия Потемкина, чьи работы в духе панк-урбанизма можно было увидеть на выставке «Urban Fauna», создала медитативный объект, напоминающий тренажер для скалолазания, вдруг превратившийся в пристанище для цветов. В проекте Алексея Мартинса «Ментальные дрова» скульптуры животных, напоминающие ритуальную утварь коренных народов Сибири, фактически являются метафорой категории одушевленности всего живого вокруг нас.

Для участия в 7-й Московской биеннале Даши Намдаков создал инсталляцию «Хранитель Байкала», ставшей сюрпризом для почитателей его работ. Каков же результат применения художником современных технологий для создания виртуальной реальности? Подойдя к скульптуре дерева, зритель вдруг окажется на берегу озера Байкал.

Валя Фетисов подготовил проект «Будь моим другом», где визуализировал анализ активности и действий своих друзей в соцсетях. Арт-объединение «Куда бегут собаки» предложило творческое решение извечной проблемы страха перед будущим: инсталляция «Фобия завтра» представляет собой специальное устройство, при помощи которого каждый посетитель получает на руку отметку с датой следующего дня; тем самым, абстрактное «завтра» становится вполне реальным «сегодня».

В Параллельную программу вошло 73 выставки 53 институций. Список проектов-участников Параллельной программы 7-й Московской биеннале доступен на официальном сайте: www.moscowbiennale.com.

В рамках 7-й Московской биеннале также предусмотрены специальные события: организованы встречи с художниками, проводятся лекции и дискуссии. Специально для юных любителей искусства разработана отдельная детская программа, аудиогид по которой озвучила Татьяна Навка.

Партнёры открытия – итальянский кофе Illy.

Место проведения: Государственная Третьяковская галерея (Москва, Крымский вал, 10).

Тэги: 7-я Московская биеннале, Биеннале современного искусства, Государственная Третьяковская галерея, современное искусство