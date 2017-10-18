Новые беговые кроссовки Bandit 3 от Under Armour

Компания Under Armour продолжает штурмовать рынок экипировки для бега и выпускает новые беговые кроссовки Bandit 3, которые дополнят обновленную линейку беговой экипировки. Ранее в этом году ассортимент уже пополнился последней версией модели Gemini (третья итерация), новыми ультралегкими UA Velocity и UA Europa – первыми кроссовками с функцией «контроля» от бренда из Балтимора.

Bandit 3 – третья модель серии Bandit, предназначенная для улиц. Универсальные и легкие кроссовки оснащены технологией Charged Cushioning для смягчения и поглощения ударов при движении – для более комфортного бега. Помимо изящного дизайна и повышенной функциональности, достоинства кроссовок Bandit 3 включают бесшовную пятку, которая подстраивается под форму ступни для идеальной посадки, устраняя любой дискомфорт и создавая ощущение, будто обувь – это «продолжение» ноги. Плетеный верх приятен на ощупь и обеспечивает гибкость при движении, благодаря чему эта модель кроссовок идеально подходит для бега на большие дистанции. Функциональность и стильный внешний вид делают Bandit 3 хорошим вариантом на каждый день.

«Under Armour представила совершенно новую модель серии Bandit. Теперь кроссовки сочетают технологию конструкции SpeedFit и внешний задник, обеспечивая мягкую и надежную посадку. Верхний слой кроссовка сделан из воздухопроницаемого трикотажа, который редко можно встретить в обуви данной ценовой категории» – говорится в обзоре издания о беге Runner’s World.

Приобрести кроссовки Bandit 3 можно в фирменном розничном магазине Under Armour в ТЦ «Метрополис», где также можно получить консультацию специалистов по всем моделям беговых кроссовок и подобрать необходимую экипировку. Кроме того эта модель доступна для заказа онлайн на сайте Lamoda.ru.

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