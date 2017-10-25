Макияж бровей Sisley Paris как от профессионалов

Французская косметическая марка Sisley Paris представила новые средства для макияжа бровей, обладающие высокой точностью и придающие большую выразительность лицу и глазам.

Две новинки — это тушь-гель для бровей Phyto-Sourcils Fix и карандаш «3 в 1» Phyto-Sourcils Design для бровей.

Phyto-Sourcils Fix, утолщающий гель для бровей, подходит для новичков в макияже или для тех, кто предпочитает естественные брови. Этот схватывающий гель для бровей содержит нейлоновые волокна, которые помогают придать бровям объем, рельефность и полноту. Гель выпускается трех видов — прозрачный и двух слегка окрашенных оттенков. Микро-моделирующая щеточка упрощает нанесение геля для четкого и натурального результата. Эта «тушь» для бровей является стойкой, устойчивой к стиранию и обогащенной такими ухаживающими ингредиентами как провитамин В5 и экстракт страстоцвета.

Гель для бровей Phyto-Sourcils Fix следует наносить в направлении вверх, чтобы сделать более четкой линию бровей. Затем работать щеточкой по направлению роста бровей, фиксируя их в определенных местах и придавая им объем. Этот гель можно использовать как самостоятельно, так и после использования карандаша для бровей, чтобы зафиксировать их оттенок и форму.

Карандаш Phyto-Sourcils Design является инструментом профессионалов, который теперь доступен всем. С его помощью можно не только сделать более выразительной линию бровей, но и изменить их вид. Карандаш состоит из трех компонентов: щеточки для укрощения бровей; цветокорректирующей кисточки, моделирующей и подправляющей форму любых бровей, как тонких, так и густых; и треугольного стержня, высветляющего участок под надбровной дугой. Наносимые стержнем пудрообразные пигменты и оттенки для бровей устойчивы к стиранию, брови сохраняют свой новый вид в течение всего дня. Содержащиеся в составе продукта воск акации и масло камелии позаботятся о коже. Phyto-Sourcils Design представлен трех оттенков: Cappuccino для блондинок, Châtain для шатенок и Brun для брюнеток.

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