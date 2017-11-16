Спортивная линия IVY PARK осень-зима 2017/18

Ivy Park — линия спортивной одежды, которую известная певица Бейонсе создала при поддержке владельца марки Topshop Филиппа Грина.

В новом сезоне креативная кампания отражает силу во всех своих проявлениях. Главными героями новой коллекции стали известная актриса Лаверна Кокс — звезда сериала «Оранжевый — хит сезона», модель Грейс Бол, танцовщица Карен Макдональд и модель Суффран Ральф. У каждого — своя история, все очень разные, но их объединяет уверенность и самосознание.

Главный посыл IVY PARK — гармоничный союз красоты и силы — отражают философию и ДНК бренда. Сила человеческого тела и духа абсолютно безгранична, не существует никаких правил или ограничений, ваш внешний вид, духовные или культурные различия, сексуальная ориентация, возраст — не определяющие факторы.

Previous

Next Ivy Park

Ivy Park

Ivy Park

Представители бренда IVY PARK считают, что спорт положительно влияет на каждый аспект нашей жизни. Спорт помогает решать проблемы и достигать цели. Главные герои кампании разделяют мировоззрение бренда и любовь к активному образу жизни, страсть как инструмент для достижения целей.

Бейонсе, певица, дизайнер и соучредитель IVY PARK, давно известна своей способностью предугадывать социальные и культурные перемены. «Главная задача новой коллекции IVY PARK — показать уникальность каждого человека. Истинная красота и сила идут изнутри, это часть характера. Стандартов красоты не существует», — комментирует Бейонсе.

IVY PARK против однородности и размытия социальных медиа, где глянцевая картинка диктует, как мы должны выглядеть и жить, чтобы вписываться в определенные рамки. Главная задача кампании — показать, что не существует стандартов, все индивидуально.

IVY PARK, линия спортивной одежды, которую создала известная певица Бейонсе, уже в продаже в TOPSHOP, ТРЦ «Европейский».

Тэги: Ivy Park, Topshop, Бейонсе, спортивная одежда