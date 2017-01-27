Женская коллекция WOOLRICH осень-зима 2017/18

Утончённая элегантность в сочетании с максимальным комфортом – таков главный принцип, которым руководствовались дизайнеры WOOLRICH, работая над женской коллекцией AW 17/18. Эталонные парки сохранили свои лучшие качества – рекордную устойчивость к низким температурам и интеллектуальный крой, но стали женственнее и легче.

Прозрачные пудровые и, наоборот, насыщенные благородные цвета, объёмный натуральный мех – в осенней коллекции WOOLRICH сразу несколько новшеств. Главное из них – модель ARTIC, её отличают высокий воротник, отстёгивающийся капюшон и возможность выбрать свой вариант модели – с мехом или без.

Новые ткани – главное достижение компании за прошедший сезон. Их способность приспосабливаться к разным температурным режимам – рекордна. Для межсезонья WOOLRICH рекомендует искать в составе «ламинированный хлопок». Его присутствием могут похвастаться сразу три модели: эскимосская парка-кокон, парка с мехом лисы и куртка с мехом «Тоскана».

Традиции WOOLRICH, которые насчитывают несколько столетий, нашли продолжение в эталонных моделях и материалах – уникальная пряжа из смеси кашемировых и шёлковых нитей использована в новой версии парки-штормовика WOOL PARKA STORM SYSTEM.

Линия милитари, одна из самых популярных, дополнена двумя моделями – курткой-бомбером и жилетом, а сами парки милитари выпущены с новой меховой отделкой – теперь мех остаётся виден даже тогда, когда парка застёгнута.

В остальной части коллекции – свитера из шерсти альпаки, костюмы из кашемира и пледы-пончо.

Тэги: Woolrich, американские бренды, верхняя одежда, зимняя коллекция, осень-зима 2017/18