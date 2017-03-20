Mikimoto, коллекция Fortune Leaves

В новой коллекции Fortune Leaves дизайнеры известной жемчужной компании Mikimoto украсили белый жемчуг южных морей драгоценными листьями клевера, выполненными из белого золота с бриллиантами.

Как известно, трилистник обладает асимметричной формой, что нашло отражение в дизайне каждого изделия: подвеске, серьгах и кольце.

На первый взгляд коллекция Fortune Leaves демонстрирует очаровательные украшения с клевером, состоящим исключительно из трех лепестков. Однако, внимательно присмотревшись, в каждом изделии можно увидеть аккуратно спрятанный четырехлистный клевер. Согласно традиции, именно клевер с четырьмя лепестками приносит удачу всем, кто его обнаружит. Также считается, что каждый лепесток что-то означает: один – это вера, другой – надежда, третий – это любовь и четвертый — удача.

Как четырехлистный клевер является олицетворением редкости и уникальности, так и украшения из коллекции Fortune Leaves исключительны в своей красоте и обязательно станут талисманом, приносящим удачу.

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