Открытие магазина украшений Amber&Art (Санкт-Петербург)

Российский бренд украшений и предметов из янтаря Amber&Art открыл свой первый магазин в Санкт-Петербурге.

Дизайн интерьера магазина был спроектирован миланской студией Piuarch и похож на художественную галерею, в которой выставлены предметы искусства и ювелирные коллекции.

Бутик Amber&Art расположен в центре города, в знаменитом Доходном доме Антонова, построенном в 1824 году архитектором Доменико Адамини. Он расположен по адресу Набережная Мойки, 1, в нескольких шагах от Собора Спаса-на-Крови.

Студия Piuarch создала меняющееся пространство, в котором исчезает разграничение между художественной галереей и ювелирными украшениями, где янтарь получает свое наилучшее выражение: как украшение, как предмет и как эстетическая атмосфера. В разных комнатах представлены предметы и украшения из янтаря различной типологии и обработки.

В центральном зале собраны все типы продуктов, которые затем можно найти в каждой тематической комнате: в широкой полукруглой комнате представлена деревянная стойка с отделкой ромбами, что отражается и в геометрии мраморного пола. Латунные прилавки-витрины островного типа разной высоты используются как отдельные стенды, а на стенах висят украшения на маленьких крючках на фоне шелковых муаровых панелей.

Вестибюль сконструирован как настоящая выставка в художественной галерее с характерными крестовыми сводами первоначального здания; в стеклянных ящиках выставлены предметы из янтаря, выложенные на мраморных подставках. Коллекции украшений представлены на синих металлических панелях, отражаясь в стеклярусе, что дает посетителю ощущение участия и изумления.

В комнате для почетных гостей атмосфера более собранная благодаря черному и синему бархатному фону. Изготовленные вручную люстры, мраморный пол с шахматным рисунком и скрытая стойка завершают обстановку в комнате, из которой виден Собор Спаса-на-Крови.

Согласованность разных комнат была достигнута посредством выбора ограниченного числа таких благородных материалов как латунь, шелк и бархат и двух типов мрамора — London Grey и Black Stripped Olympic.

В схеме освещения использованы как прямые, так и косвенные источники света, сочетающиеся с естественным светом, для создания наилучшего впечатления как днем, так и вечером.

Тэги: Amber&Art, Санкт-Петербург, интерьер, картины, ювелирные украшения, янтарь