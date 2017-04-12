Совместная коллекция кроссовок SANTONI и TOILETPAPER

В апреле 2017 года в рамках Миланской недели дизайна «Salone del Mobile» была представлена новая капсульная коллекция Santoni, разработанная совместно с арт-журналом TOILETPAPER, основанным известными фотографами Маурицио Каттеланом и Пьерпаоло Феррари.

Культовая модель Santoni Icon Clean в белом цвете стала холстом для сюрреалистических принтов от создателей TOILETPAPER — перед нами красочная модель унисекс в стиле поп-арт с изображением змей из Эдемского сада.

Уникальный дизайн, мастерство ручной работы, высококачественные материалы Santoni гармонично сочетаются с эксцентричным видением арт-журнала TOILETPAPER. В новой лимитированной серии мода и современное искусство сливаются воедино.

Кроссовки cо змеиным принтом впервые были презентованы 6 апреля во время коктейля в бутике Santoni по адресу Via Montenapoleone, 6.

Кроссовки представлены онлайн на сайте TOILETPAPER (www.toiletpapermagazine.org) и на santonishoes.com с 4 апреля 2017 года.

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