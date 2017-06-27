Коллекция «Fleur de lys» от Izmestiev Diamonds

Все украшения из коллекции «Fleur de lys» от Izmestiev Diamonds выполнены в готическом стиле.

Миниатюрные лилии из родированного золота, усыпанные бриллиантами и дополненные лепестками и другими элементами из топазов глубокого голубого цвета и таинственно-красными гранатами, — все это делает украшения из этой коллекции невероятно эффектными и драматичными. Подобные украшения всегда притягивают взгляды, вызывают интерес и навсегда остаются в памяти.

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Тэги: Izmestiev Diamonds, бриллианты, кольца, серьги, ювелирные украшения