Коллекция «Fleur de lys» от Izmestiev Diamonds

27.06.2017 • Роскошь • : 83

Все украшения из коллекции «Fleur de lys» от Izmestiev Diamonds выполнены в готическом стиле.

Миниатюрные лилии из родированного золота, усыпанные бриллиантами и дополненные лепестками и другими элементами из топазов глубокого голубого цвета и таинственно-красными гранатами, — все это делает украшения из этой коллекции невероятно эффектными и драматичными. Подобные украшения всегда притягивают взгляды, вызывают интерес и навсегда остаются в памяти.

www.izmestievdiamonds.ru

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