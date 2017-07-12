Украшения Gisele for Eshvi

Gisele for Eshvi — это роскошная линия ювелирных украшений из Британии. Ювелирные украшения под этим названием создаются талантливой командой под руководством Гизел Ганн, давая в результате уникальные и элегантаные произведения искусства.

Эти изысканные и неподвластные времени ювелирные украшения выходят за пределы форм и образов, предлагая альтернативные способы мышления, создавая тем самым загадочный и драматично гламурный эффект.

Коллекции марки объединены, что усиливает красоту мотивов. Общий вид украшений связан со знаковыми украшениями бренда. Эти безупречные изделия приглашают испробовать мелодичный характер причудливой моды. Отдельные украшения делают наглядной концепцию абстрактных ювелирных украшений и делают их ощутимыми.

Коллекции марки вдохновлены драгоценными камнями, электрическими материалами и абстрактными ощущениями, которые вызывают ностальгию и открывают путь в магическую вселенную.

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