FESTA — новая коллекция украшений от Bvlgari

Анжелике 18 и она ослепительно красива. Сегодня она одета в роскошное белое бальное платье. Она положила голову на плечо Танкреди, весьма привлекательному молодому человеку. Он сицилийский принц. Скоро она станет его женой, и ее давняя мечта наконец исполнится. Все гости в бальном зале смотрят на них. Молодая пара — само воплощение счастья и красоты… Это одна из самых знаменитых сцен итальянского кино, кульминация «Леопарда» Лукино Висконти, вышедшего на экраны в 1963 году. Действие второй половины фильма разворачивается на фоне роскошного бала в палаццо Ганги в Палермо. Перед нами яркое проявление итальянского искусства жить – La Festa.

Bulgari чествует итальянское умение радоваться жизни новой коллекцией поразительных ювелирных творений, получившей название Festa. Специально для нее были созданы более ста украшений и часов, воспевающих ощущение чистого счастья итальянского праздника.

Коллекцию представили в конце июня 2017 г. в Венеции, где проходят два всемирно известных торжества: легендарный Карнавал и Историческая Регата. Третье устроил в июне 2017 Дом Bulgari – в честь уникальных ювелирных произведений.

Праздник по-итальянски

Может быть, дело в солнце! Или в прекрасной погоде. В синеве омывающего страну Средиземного моря. Так или иначе, Италия всегда славилась духом радости, счастья и праздника. Веселье здесь всюду – в дворцах аристократии, на городских улицах и площадях, на берегах каналов Венеции.

Праздник, будь он государственный или домашний, и есть суть итальянского образа жизни. Ни в одной другой стране вы не встретите людей так радостно и открыто веселящихся прямо на улицах города. Итальянцы несут в себе присущие своему городу особое чувство стиля, его пышные празднества, яркую самобытность; таким отношением к жизни вдохновляется и Bulgari, оно отражается в каждом творении ювелиров и поистине всеобъемлюще.

В Италии праздники случаются круглый год. Многие отмечаются еще с античных времен, и их история насчитывает много веков.

Два украшения из новой коллекции – ожерелье и браслет Palio – посвящены, конечно, Сиене и её знаменитым скачкам Палио. Скачки проходят дважды в год, в июле и августе, в тосканском городе Сиена. В особых случаях власти города могут провести и третьи, «экстраординарные» Палио.

История скачек началась еще в Средние века, но точные правила были определены только в 1729 году принцессой Виолантой Баварской, герцогиней Тосканской. В каждой гонке участвуют 10 из 17 городских «контрад», или районов. Традиционные цвета 17 контрад вдохновили Bulgari и задали гамму колье Palio. Мастера Bulgari много месяцев работали в тесном сотрудничестве с властями Сиены, чтобы удостовериться, что цвета всех 17 контрад воспроизведены абсолютно точно. Два колье и две пары серег вдохновлены контрадами Волчицы и Пантеры, и конечно, образ лошадей, настоящих героев скачек, угадывается в форме брошей с бриллиантами, рубинами и ониксом.

Случается, что праздники на итальянских улицах выходят из-под контроля. Во многих городах на юге страны ежегодно проходят фестивали народного танца тарантелла. Когда-то считалось, что он спасает от укуса опасного паука – тарантула. Укушенные должны были танцевать, пока не упадут от изнеможения. Со временем это необычное лекарство стало одним из самых популярных танцев Южной Италии.

Вариантов тарантеллы не меньше, чем городов в Калабрии, Апулии и Сицилии. Обычно ее танцуют на свадьбах и других семейных торжествах. Но раз в год на фестивале его можно танцевать хоть до рассвета. Бой барабанов ночь напролет и в воздухе разлито волшебство. В ночь тарантеллы может случиться все что угодно. Колье в форме паутины, два сотуара, браслет и пара серег созданы под впечатлением от этого фольклорного танца, который приносит столько волнения и радости.

Иногда украшения просты в своей идее удовольствия. Они возвращают нас к радостям детских лет. Для многих это воспоминания о днях рожденья, сладостях, именинном торте и подарках. Мы лелеем эти драгоценные моменты детских праздников в нашей памяти. Некоторые украшения новой коллекции возвращают незабываемое потрясающее ощущение детского счастья. Из золота, эмали, бриллиантов, а также турмалинов, бирюзы, кораллов и нефрита Bulgari удалось создать по-настоящему «счастливые» украшения.

Кольцо в виде торта с фисташками. Ещё одно – в виде лимонного пирога. Третье — малиновый пирог. И, конечно, шоколадный и кремовый торты. Повсюду летают драгоценные воздушные шары, колье и серьги из золота с бриллиантами и другими драгоценными камнями. Здесь и знаменитое на весь мир итальянское мороженое – в виде подвесок и брошей. А какой же праздник без подарков?

Королевский праздник

В Риме, где в 1884 году Сотирио Булгари основал свой ювелирный Дом, уже больше двух тысяч лет устраиваются роскошные праздники и торжества. Некоторые, например водные игры на Пьяцца Навона эпохи Возрождения, окружены легендами. Огромная площадь заполнялась водой, чтобы люди могли отдохнуть в жаркие летние месяцы. В то же время за толстыми стенами палаццо римские принцессы устраивали роскошные балы. Музыка звучала с ночи до утра. Вечеринки были важной частью жизни римской аристократии. Последние из них происходили в 1960-х, когда Рим считался мировой столицей эпохи Dolce Vita.

В последние сто лет украшения Bulgari часто становились участниками этих роскошных вечеринок, ведь многие украшения римских принцесс и их гостей создавались нами. Как и нынешние украшения Festa. Коллекция пронизана радостной атмосферой Рима, а некоторые из предметов напрямую связаны с Вечным городом. Кольцо с рубином, например, явно напоминает о Пьяцца Навона. Восхитительный рубин весом 12.10 карат украшает кулон ожерелья «Cuore di Roma» («Сердце Рима»). Декорированное россыпью бриллиантов, это колье – один из центральных предметов в коллекции. Цвет обоих рубинов близок к оттенку красного на официальном гербе Рима.

Более 30 украшений коллекции посвящены римским «принцессам», биографии которых стали частью легенды Вечного Города. Происходившие из консервативных аристократических семейств, эти дамы всегда предпочитали свободу традициям. Они прославились своим вкусом, эксцентричностью, красотой и, конечно, невероятными праздниками, которые устраивали в своих дворцах. У некоторых была весьма насыщенная любовная жизнь. Другие слыли известными покровительницами искусств. И всех их отличало непобедимое жизнелюбие, а имена их на слуху и по сей день. Они жили широко. А что может быть красивей?

Мария Манчини, княгиня Колонна (1639-1715)

Мария Манчини родилась в Риме, но ее молодость прошла в Париже, при дворе французского короля. Ее дядя, кардинал Мазарини, был первым министром Людовика XIV. Остроумная, красивая и живая Мария привлекла внимание Короля-Солнце. Они полюбили друг друга, но ни дядя Марии, ни мать короля не соглашались на брак французского правителя с простой итальянской девушкой. Марии пришлось вернуться в Рим, где в 1661 году вышла замуж за князя Филиппо Колонна. Мария владела прекрасной коллекцией украшений. Наиболее заметными предметами в ней были жемчужное ожерелье и пара бриллиантовых серег. В коллекции Festa о ее жемчугах ясно напоминает сотуар «Royal Pearls», украшенный 104 японскими жемчужинами Акойя, изумрудным кабошоном весом 26.10 каратов и изумрудной бусиной весом 41.98 каратов.

Полина Бонапарт, герцогиня Боргезе (1780-1825)

Этой даме посвящена драгоценность Il Magnifico – подвеска со 180-каратным с сапфировым кабошоном на бриллиантовой цепочке. Брат Полины Бонапарт, французский император, ласково называл сестру «Notre Dame des Colifichets», что можно перевести как «богоматерь побрякушек». Полина была, безусловно, его любимой сестрой. Кроме родства с императором она была знаменита отменным чувством стиля и многочисленными романами. Неотъемлемой частью ее элегантного образа были драгоценные веера, которые послужили источником вдохновения для трех изделий из новой коллекции, в том числе кольца и ожерелья с великолепным изумрудным кабошоном.

Маргарита Савойская, королева Италии (1851-1926)

Самая знаменитая из трех итальянских королев. Одним из ее любимых украшений была длинная цепь из бриллиантовых бантов. Бант считался символом Савойской династии. Этот мотив использован в десяти изделиях новой коллекции. Одно из них — тройная цепочка из жемчужин, соединенная двумя бантами из сапфиров и бриллиантов. В последние годы жизни королева Маргарита много времени проводила в своем Пьемонтском дворце в Ступиниджи. Ступиниджи – шедевр итальянского барокко. Главная достопримечательность дворца – огромный бальный зал, занимающий весь центральный павильон. Шестиугольная форма этой комнаты подсказала дизайн колье «Royal Ball Room» («Королевский Бальный зал»). Главный камень в этом ожерелье — колумбийский изумруд в 11,43 карата.

То же сочетание изумруда и бриллиантов и тот же шестиугольный мотив отличают и новую инкарнацию браслета-часов с секретом Serpenti, женственную и исполненную радости в каждой чувственной детали. Змеиная голова с венчиком из драгоценных камней, в центре которого покоится круглый ограненный изумруд весом более 2 каратов, окруженный девятью бриллиантами огранки «маркиз». Челюсть змеи открывается, за ней скрывается циферблат часов.

Все украшения были изготовлены для современных женщин, жизнь которых перекликается с легендарными красавицами прошлого. Для женщин, умеющих мечтать. Bulgari всегда отличали смелость и творческий подход к цвету и форме, которые как никогда ярко проявляются в коллекции 2017 года.

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