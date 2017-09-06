Коллекция «Японский сад» от Izmestiev Diamonds

Новая жизнь полотен японских художников отражена в украшениях Izmestiev Diamonds в коллекции «Японский сад».

Яркие цвета, узнаваемые сюжеты и искусная работа дизайнеров и ювелиров — в утонченных украшениях для истинных ценителей прекрасного. Каждое из удивительных украшений отсылает нас к определённой картине. Украшения в виде сочных пионов, загадочных магнолий, вьющегося плюща и других цветочных мотивов выполнены из золота с бриллиантами, хризолитами, рубинами, родолитами, демантоидами и другими невероятно красивыми камнями только самого высокого качества.

Коллекция «Японский сад»- это эффектные изделия, которые подчеркнут женственность и утончённость вкуса их обладательницы.

www.izmestievdiamonds.ru

Тэги: Izmestiev Diamonds, бриллианты, ювелирные украшения